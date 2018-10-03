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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Mevcut af teklifine karşıyız'

03 Ekim 2018, Çarşamba 16:21
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ''İYİ Parti, alelade ve yangından mal kaçırırmışçasına hazırlanmış mevcut af teklifine karşıdır. Af konusu, cezaevlerinde yüksek bir beklenti oluşturmuş, cin şişeden çıkmıştır'' dedi.

İYİ Parti'de başkanlık divanı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son 3 ayda elektrik ve doğalgaza gelen zamlar konutlarda yüzde 30’u, sanayide yüzde 50’yi bulduğunu söyleyen Kavuncu, "Halkımızın cebindeki para günden güne eriyor. Vatandaşımız artık markete, pazara gitmeye korkar oldu. Her gün irili ufaklı birçok firmanın konkordato ilan ettiğini duyuyoruz. 'Zam yapan esnafı, zabıtaya şikayet edin' diyen Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum. Elektrik ve doğalgaza 3 ayda 3 zam yapan hükümeti kime şikayet edelim.  Bu sıkıntıda uçak alan hükümeti kime şikayet edelim. Sarayında ejder suyu içen hükümeti kime şikayet edelim" dedi.

'İYİ PARTİ YANGINDAN MAL KAÇIRIRMIŞÇASINA HAZIRLANAN MEVCUT AF TEKLİFİNE KARŞIDIR'

MHP'nin af teklifine ilgili konuşan Kavuncu, ''İYİ Parti, alelade ve yangından mal kaçırırmışçasına hazırlanmış mevcut af teklifine karşıdır. Af konusu, cezaevlerinde yüksek bir beklenti oluşturmuş, cin şişeden çıkmıştır. Partimiz için ancak toplumsal mutabakat sağlanmak suretiyle, mağdurların ve sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak; ayrıca gerçek kader mahkumlarının tespitinin gerçekleştirilmesiyle, bu şahıslara yönelik af çıkarılmasının görüşülmesi, kabul edilebilir. İYİ Parti’nin temel amacı, ülkemizde özellikle eğitim ve yargı alanlarında yapılacak reformlarla bir yanda suç oranının azalmasını, diğer yandan yalnızca ülkemizde kullanılan 'kader mahkumu' tabirinin ortadan kalkmasını sağlamaktır" diye konuştu.

'DAMAT NASIL BAKAN OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi partililerine belediye başkan adayı belirleme sürecinde, "Kimse akrabam diye aday getirmesin" dediğini hatırlatan Kavuncu, şunları söyledi:  ''Merak ediyorum; acaba AKP’liler şu soruyu kendisine sormak istemezler mi? Peki damat nasıl bakan oldu? Danıştay Başkanı’nın kızı nasıl hukuk dairesi başkanı oldu? Bu kurallar sadece bizler için mi geçerli"

DHA

Etiketler: iyi parti, buğra kavuncu, af teklifi
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