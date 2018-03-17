MHP 3 partiye davet göndermedi

MHP, 18 Mart'ta Ankara Spor Salonu’nda 12. Olağan Kongresi yapacak.

Kongre öncesi açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini söyledi. MHP kongresinin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi.

Yalçın şöyle konuştu; “Biz CHP’yi, HDP’yi ve İYİ Parti'yi davet etmedik. Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla davet etmediğimiz doğrudur. Bunun siniriyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz. Yarın itibariyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde MHP muhteşem bir kongre yapmak suretiyle daha sonraki siyasi sürece hazır hale gelecek. Şu ana kadar ki çalışmalarımız gayet olumlu bir şekilde cereyan etti. Arkadaşlarımızla birlikte bu kongreden çok güçlü bir MHP’nin çıkacağı hususunda hiçbir endişemiz yok. Ciddi sayıda davetli var. 3 bin 200 civarında davette bulunduk. Medya mensuplarının daveti bin civarında. Yarın sayı vermiyorum ama bu salonun içi dışı ve her tarafı partililerimizle, mensuplarımızla ve misafirlerimizle dopdolu olacak. MHP 12. Olağan Kongresi'ni liderimiz Devlet Bahçeli’nin 10 Ocak 2016’da Kızılcahamam toplantısında söylediği gibi burada gerçekleştirecektir."