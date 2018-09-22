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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

MHP af teklifinin detaylarını kamuoyuna sundu

22 Eylül 2018, Cumartesi 19:59
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) cumhurbaşkanlığı seçimlerden önce dile getirdiği af teklifinin detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Paritinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlediği basın toplantısında meclise sunacakları af teklifinin kapsamını açıkladı. Yaklaşık 163 bin kişinin faydalanabileceği öneride, 19 Mayıs 2018 tarihi öncesinde işlenmiş suçlara 5 yıl şartlı indirim yapılması öngörülüyor.

Af teklifinin kapsamına girmeyen suçlarsa şöyle sıralandı:

  • 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar
  • Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları
  • Kasten öldürme, cinsel saldırı, kadın ve çocuklara yönelik suçlar
  • İşkence suçu
  • M. Kemal aleyhine işlenen suçlar

Teklifin meclisten geçerek yasalaşması durumunda toplamda 162 bin 989 hükümlü aftan faydalanabilecek.

"AK Parti'nin Sayın Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Yıldız, "AK Parti'nin Sayın Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi. Sizlere de genel hatlarıyla anlattık. Pazartesi günü kanun teklifimizi verdiğimizde diğer partilerle birlikte paylaşırlar. Bunu değerlendirip, bizim bu düzenlememize sıcak bakarlarsa elbette bu kanunun TBMM'de kabulü gerçekleşir." yanıtını verdi.

Yıldız, Anayasa'nın 87'nci maddesi uyarınca genel af ya da özel af çıkarılmasının, Meclis'te bulunan 360 milletvekilinin kabul oyuna bağlı olduğunu dile getirerek, "Ancak, bizim hazırladığımız teklif ne özel aftır, ne genel aftır, şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir. Onun içinde kanunun kabulü için bize göre şimdiye kadar 1966'dan beri Anayasa Mahkemesi'nin kararları tek tek gözden geçirilmiştir. Bu konuda çeşitli çelişkili kararlar da vardır, ancak bizim teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez." şeklinde konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: MHP, af, Türkiye, AKP
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