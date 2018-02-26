MHP, BBP’yi ittifakta istemiyor

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AKP ve MHP arasında kurulan ‘Cumhur İttifakı’na BBP’nin dahil edilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Kurulan ittifak komisyonunda MHP’li heyetin başkanı olan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Cumhur ittifakı, iki parti arasında olmalı. Yüzde 10 barajı düşmeli, ittifakın barajı görece daha yüksek olmalı. İlk turda rahatlıkla yüzde 60’ı bulacağız” dedi. HaberTürk’ten Kübra Par’ın sorularını cevaplayan, Kalaycı, İttifakın iki parti arasında kalmasının daha uygun olacağını belirterek, “Kanun, her partiye aynı imkânları sunuyor. Ama Büyük Birlik Partisi’nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur.” diye konuştu.

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