MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AKP ve MHP arasındaki seçim ittifakında BBP’nin yer almasını istemediklerini söyledi. Kalaycı, “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” dedi.

MHP ile AKP arasında 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan İttifak Komisyonu’nda yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazete Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Kalaycı, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. İttifakta BBP’nin yer almasını istemediklerini söyleyen Kalaycı, “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” dedi. Kalaycı şöyle konuştu: “BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur. Ben rahatlıkla yüzde 60’ı bulacağını düşünüyorum. İlk turda kesin seçilecek, ona şüphe yok.”

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