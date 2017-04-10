MHP'de isyan: Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı

MHP Isparta Uluborlu İlçe Başkanı Ülkü Işıldar ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ihraç edilen milletvekili Nuri Okutan’ın ilçede karşılanmamasını isteyen il başkanlığı talimatı sonrası, “Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı” diyerek istifa etti.

MHP Uluborlu İlçe Başkanı Ülkü Işıldar ve yönetim kurulu üyeleri dün il başkanlığına gönderdikleri dilekçeyle istifa etti. İstifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bizler MHP Uluborlu İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu olarak bütün dava arkadaşlarımızla beraber ömrümüzün en güzel yıllarını partimize ve davamıza verdik. Ailemize, çocuklarımıza ayırmadığımız kadar zamanımızı ve maddi imkanlarımızı partimize harcadık. Uluborlu teşkilatı olarak hiçbir parti faaliyetlerinden geri kalmadık. Seçimlerde ve referandumlarda partimizin başını yere eğdirmedik. Anlattıklarımız ülkemizdeki birçok teşkilatımızla aynıdır. Ancak bugün itibariyle yaşadığımız olay bizleri farklı mecralara sürükledi. Bizlerin verdiği oylarla seçilen, ancak genel başkanımızın emriyle partimizden ihraç edilen ve halihazırda ilimiz milletvekili Nuri Okutan bey ilçemizi ziyaret etmek istedi. Bizler de kabul ettik. Ancak bunu haber alan il başkanlığı yetkilileri ve merkez ilçe başkanı 'milletvekilini karşılar ve kabul ederseniz sonuçlarına katlanırsınız' diyerek şahsımızı, teşkilatımızı tehdit ve rencide etmiştir. MHP ilçe teşkilatı olarak, son gelişmelerle hareketimizin ülkücü çizgisinden ayrılmış, demokratik hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği çizgiye getirildiğini üzüntüyle görmekteyiz. Bu netice itibariyle Uluborlu İlçe Başkanı ve yönetim kurulu olarak mevcut görevlerimizden toplu istifa ediyoruz."