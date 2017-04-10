"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

MHP'de isyan: Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı

10 Nisan 2017, Pazartesi 13:11
MHP Isparta Uluborlu İlçe Başkanı Ülkü Işıldar ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ihraç edilen milletvekili Nuri Okutan’ın ilçede karşılanmamasını isteyen il başkanlığı talimatı sonrası, “Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı” diyerek istifa etti.

MHP Uluborlu İlçe Başkanı Ülkü Işıldar ve yönetim kurulu üyeleri dün il başkanlığına gönderdikleri dilekçeyle istifa etti. İstifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bizler MHP Uluborlu İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu olarak bütün dava arkadaşlarımızla beraber ömrümüzün en güzel yıllarını partimize ve davamıza verdik. Ailemize, çocuklarımıza ayırmadığımız kadar zamanımızı ve maddi imkanlarımızı partimize harcadık. Uluborlu teşkilatı olarak hiçbir parti faaliyetlerinden geri kalmadık. Seçimlerde ve referandumlarda partimizin başını yere eğdirmedik. Anlattıklarımız ülkemizdeki birçok teşkilatımızla aynıdır. Ancak bugün itibariyle yaşadığımız olay bizleri farklı mecralara sürükledi. Bizlerin verdiği oylarla seçilen, ancak genel başkanımızın emriyle partimizden ihraç edilen ve halihazırda ilimiz milletvekili Nuri Okutan bey ilçemizi ziyaret etmek istedi. Bizler de kabul ettik. Ancak bunu haber alan il başkanlığı yetkilileri ve merkez ilçe başkanı 'milletvekilini karşılar ve kabul ederseniz sonuçlarına katlanırsınız' diyerek şahsımızı, teşkilatımızı tehdit ve rencide etmiştir. MHP ilçe teşkilatı olarak, son gelişmelerle hareketimizin ülkücü çizgisinden ayrılmış, demokratik hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği çizgiye getirildiğini üzüntüyle görmekteyiz. Bu netice itibariyle Uluborlu İlçe Başkanı ve yönetim kurulu olarak mevcut görevlerimizden toplu istifa ediyoruz."

Etiketler: mhp
Okunma Sayısı: 1606
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • özdemiroğlu

    10.04.2017 16:20:11

    Ülkücülerin ve MHP'li arkadaşların vicdanını esir almak isteyen MHP yönetimine güzel bir cevap. Ancak bunu anlayacak çok az yönetici olduğu da açık!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

42. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet

Yeni ByLock soruları

Başakşehir Cimbom'a fark attı

Halkbank Genel Müdür yardımcısı ve Zarrab'ın davalarına birleştirilme talebi

Erdoğan: Hayır diyen teröristtir demedim

Beyaz Saray: Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin

Biletli kitaplar

Yerli ve milli demekle bu sistem yerli milli olmaz

MHP'de isyan: Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı

Şırnaklılara 13 ay sonra sevindiren haber

Ergenekon hakim ve savcılarına soruşturma

Erdoğan'a 'beşinci parmak' önerdi

'Türk akademisyenlere açık çek yok'

HDP'li Fırat, Rabia işareti yaptı

Sanayi üretimi şubatta yüzde 1 arttı

Yurt dışında sandıklar kapandı

Kendini yaktı, 'Nasıl yanacağımı merak ettim' dedi

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Delilsiz tutuklama olur mu?
Genel

Yeni ByLock soruları
Genel

O iftiraya da suç duyurusu
Mağdur Kürsüsü

Bir gelinin çeyiz sandığı
Zeynep ÇAKIR

Kâbe’de romantizm!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Gerçek ve sahte bayramlar
Genel

Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet
Orhan GÜLER

“Sağduyu galip gelmeli [ve] Meclis’in devre dışı kalması önlenmeli!”
Faruk ÇAKIR

Herkes için iyilik

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.