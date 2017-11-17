MHP’de İYİ Parti istifaları sürüyor

Meral Akşener başkanlığında kurulan İYİ Parti’nin yaptığı etkiyle MHP’de başlayan istifa furyası sürüyor. İstifaların adresi bu kez Isparta oldu.

MHP Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över, yönetim kurulu üyeleri ve köy temsilcileriyle birlikte 43 kişi partilerinden istifa kararı aldı. Başkan Över ve diğerleri dün Gelendost İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu. Mehmet Över, istifasıyla ilgili şunları söyledi: "42 yıldır mücadele ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını layığıyla taşıdık. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir etkimiz, söz hakkımız ve de demokratik mücadele hakkımız kalmadı. Bu nedenle 43 arkadaşımızla istifa etmeyi uygun gördük. Bundan sonra siyasi hayatımızı İYİ Parti'de sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İktidara giden yolda hayırlı bir adım olmasını cenabı Allah'tan niyaz ederim." DHA

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