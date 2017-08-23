"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

MHP'de Meral Akşener istifaları devam ediyor

23 Ağustos 2017, Çarşamba 23:08
Eskişehir'de aralarında eski MHP il başkanı Oğuz Sever'in de bulunduğu yaklaşık 70 kişi yaptıkları basın açıklamasında, Meral Akşener'e destek vermek için MHP'den istifa ettiklerini söyledi. Sever, Eskişehir'de MHP'den 300'den fazla kişinin istifa ettiğini öne sürdü.

MHP'den istifa edenlerden yaklaşık 70 kişi, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan eski MHP İl Başkanı Oğuz Sever, kendilerinin MHP'ye değil MHP'deki tek adam yönetimine karşı olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanet ettiği makam olduğu için MHP'nin genel başkanına maksadını aşan bir söz söylemedik. Ancak genel merkez yöneticileri olağanüstü kongre isteyen ülkücü iradeyi yok saydı. Yeterli imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Mahkeme kararı ile önümüz kesildi. OHAL rejimin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kongre süreci de ne yazık ki demokrasinin iç edildiği bir süreç olarak tarihe geçti. 10 Temmuz tarihinde 'kurultay devlet sözüdür' dendi, ona da varız dedik, ancak 'devlet sözü' de bildiğimiz gibi yalan oldu. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP'de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir. Biz MHP'ye değil MHP'deki tek adam yönetimine karşı olduk. MHP'de kalıp orada siyasete devam etmek isteyen arkadaşların tercihine saygı duyuyor, demokratik tercihlerini anlayışla karşılıyoruz."

'AKŞENER'E OMUZ VERMEYİ MİLLİ VAZİFE SAYIYORUZ'

Oğuz Sever, Eskişehir'de MHP'den 300'ün üzerinde istifanı olduğunu öne sürerek bundan sonra Meral Akşener'in yol arkadaşı olacaklarını söyledi. Sever şöyle konuştu:

"Yönetimi, iktidarın dümen suyuna girmiş bir MHP içinde kalarak ülkemizin tek adam rejimine sürüklenmesini önlemenin artık imkanı kalmamıştır. Bu yüzden Sayın Akşener'in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilisin ki bu mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasette yeni bir oluşumu hasretle beklemektedir. En büyük hakem olan milletimiz hepimizi değerlendirecek ve yapılacak ilk seçimde herkesin notunu verecektir. Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Akşener'in yol arkadaşı olarak gerilmiş ok gibi hedefe varmaya hazırız. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Şu anda ilimizde MHP'den 300'ün üzerinde bir istifa gerçekleşmiştir. Aileleri ile bu rakam bin 200'ün üzerindedir. İstifalar önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir."

DHA

Etiketler: eskişehir, meral akşener
Okunma Sayısı: 2554
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.