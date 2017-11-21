MHP'den 250 üye istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bodrum İlçe Teşkilatı'nda 250 üye, partiden istifa etti. İstifa ile ilgili duygulu bir konuşma yapan MHP Bodrum eski İlçe Başkanı İlhami Karadağ, "Bu partiye tam 50 yılımı verdim. Bugün arkadaşlarımızla içimiz kan ağlayarak istifa ediyoruz" dedi.

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi'ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na teslim edip, partilerinden istifa etti. Aralarında MHP Bodrum İlçe Teşkilatı eski başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin'in de bulunduğu istifa eden partililer, dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı. DHA

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