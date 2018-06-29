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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

MHP'den AKP'ye milletvekili hamlesi

29 Haziran 2018, Cuma 09:16
MHP, milletvekilliği seçiminde Aydın'daki oyların sayımında kasıtlı olmayan bazı hatalar sonucu kendi oylarının kaybolarak, AKP'nin oylarının arttığını tespit etti. Bunun sonucunda milletvekili genel seçiminde, Aydın'daki bir vekilliğin, yurt dışı oylarının dağılımıyla MHP'den AKP'ye geçmesi üzerine MHP de il genelinde tüm ilçe seçim kurullarına başvuru yapmıştı.

24 Haziran seçimlerinde AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu kazanırken, tek başına yasa yapma çoğunluğu olan 301'e ulaşamayan AKP için MHP ile ittifakı daha önemli hale geldi.

MHP, milletvekilliği seçiminde Aydın'daki oyların sayımında kasıtlı olmayan bazı hatalar sonucu kendi oylarının kaybolarak, AKP'nin oylarının arttığını tespit ettiklerini ve bu nedenle ilçe seçim kurullarına başvurduklarını belirterek, itirazlarını gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) kadar taşıyacağını açıkladı.

Milletvekili genel seçiminde, Aydın'daki bir vekillik yurt dışı oylarının dağılımıyla MHP'den AKP'ye geçmiş, MHP de bunun üzerine il genelinde tüm ilçe seçim kurullarına başvuru yapmıştı.

 

MHP yaptığı yazılı açıklamada, itiraz başvurularına bazı ilçe seçim kurullarından olumsuz yanıtlar aldıklarını belirterek, Aydın'daki bazı sandıkların sonuçlarında siyasi partilerin oy sayılarının çeteleler ile uyumlu olmadığını, ittifak oyları arasında hatalı sayımlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tüm bu hatalar sonucunda partimizin oylarının kaybolduğu ve AKP'nin oylarının arttığı tespit edilmiştir. Bu hataların kasıtlı yapılmadığı, sistemsel veya bireysel hatalar olduğu kanaatindeyiz."

MHP, bununla birlikte AKP temsilcilerinin oyların tekrar kontrolünü engellemesi ile ilçe seçim kurulu başkanı ve memur üyelerin görüş değiştirmelerinin konuyla ilgili şüphelerini artırdığını belirterek, il seçim kuruluna itiraz hakkını kullandığını ve ardından gerekirse YSK'ya da başvuracağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şöyle dendi:

“İsteğimiz, oy pusulalarının tamamının tekrar kontrol edilerek, hak ihlallerinin engellenmesidir. Haklının hakkını alacağını ümit ederek sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz.” 

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Aydın, MHP, AKP, oy, milletvekili
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