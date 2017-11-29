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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

MHP’den Başbakana teşekkür

29 Kasım 2017, Çarşamba 18:30
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Güçlü iktidar için MHP ile iş birliği yapabiliriz” açıklamasına ilişkin “Sayın Başbakan zaten her şeyi söylemiş. Bu sözlerin tevile ihtiyacı yok, çok net. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yönter, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Yavuztürk Mahallesi’nin imar ve tapu sorunlarını anlattı, sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da MHP ile çalışmalara devam edecekleri yönünde açıklamada bulunduğunu anlatan Yönter, “Genel Başkanımız, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuuruyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tam manasıyla tesis etmek amacıyla gerekli olan mücadelenin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile sürdürüleceğini milletimizle paylaşmıştı. Bunun arkasından Sayın Başbakan böyle bir şey söyledi. Her şey, bu sözde çok açık. Sözün izahına ya da tevile gerek yok.” diye konuştu.

AA

Etiketler: mhp, bahçeli
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