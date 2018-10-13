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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

MHP'den elektrik faturaları adımı

13 Ekim 2018, Cumartesi 12:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, elektrik abonelerinden "enerji fonu" ve "kayıp kaçak" bedelleri ile "TRT payı"nın alınmamasını öngören kanun tekliflerini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kalaycı, kanun tekliflerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, elektrik faturalarının çiftçi, sanayici ve esnafın önemli bir maliyet unsuru olduğunu, aile bütçesinde önemli yer tutan bir harcama kalemi haline geldiğini belirtti.

Tüketicinin, elektrik tüketim bedelinin yanı sıra, dağıtım, iletim, kayıp/kaçak ve sayaç okuma bedelleri, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV ödediğini kaydeden Kalaycı, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasının hukuka uygun olmadığına yönelik birçok yargı kararının bulunduğunu hatırlattı.

Kalaycı, ancak, 2016'daki yasal düzenleme sonucu daha önce elektrik faturalarında ayrı ayrı gösterilen teknik ve teknik olmayan kayıpların maliyeti ile iletim ve sayaç okuma bedellerinin, dağıtım bedeline eklenmesi nedeniyle faturalarda ayrı bir kalem olarak görülemediğini ifade etti. 

Kalaycı, şöyle devam etti:

"Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin, dağıtım sisteminin kayıp ve kaçağına muhatap kılınması, Anayasa'nın hukuk devleti, sosyal devlet, adalet ve eşitlik ilkelerine ve evrensel tüketici haklarına aykırıdır."

TRT payı ve Enerji Fonu

Elektrik faturalarında yer alan TRT payının, 4 Aralık 1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca alındığına işaret eden Kalaycı, "TRT payı yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV'ye tabi tutulduğundan, elektrik enerji bedelinin yüzde 2,36'sı olarak faturaya yansımaktadır. Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fonunun ise 2001'de 4684 sayılı Kanunla kaldırıldığını ve 31 Aralık 2001'de yürürlüğe giren olan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere katkı payı alınmasının öngörüldüğünü anımsatan Kalaycı, "Geçici olarak öngörülmekle birlikte yaklaşık 17 yıldır bu uygulamanın devam etmesi, bu payın yeni bir vergi niteliğine dönüştüğünü göstermektedir. Halen enerji fonunun oranı yüzde 1'dir. Ancak yüzde 18 KDV'ye tabi tutulduğundan, elektrik tüketim bedelinin yüzde 1,18'i olarak faturaya yansımaktadır." ifadesini kullandı.

"Yasalaşmasını diliyorum"

Kalaycı, TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Elektrik Tüketiminde Alınan Kayıp/Kaçak Bedeli ve Sayaç Okuma Maliyeti ile Enerji Fonu ve TRT Payının Kaldırılması"nı kapsayan kanun tekliflerinin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Teknik ve teknik olmayan kayıpların (kayıp/kaçak) maliyeti ile sayaç okuma maliyetinin tüketiciye yansıtılmaması, TRT payı alınmasını öngören 3093 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması, enerji fonu payı alınmasını öngören 3096 ve 3291 sayılı kanunların ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Böylelikle elektrik faturalarında önemli tutarda bir azalma sağlanması amaçlanmaktadır. Çiftçinin, sanayicinin, esnafın ve ailelerin elektrik faturası yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanan kanun tekliflerinin, bir an önce yasalaşmasını diliyorum."

AA

Etiketler: elektrik, kanun, tüketici, TRT, MHP
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