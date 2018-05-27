MHP’den Erdoğan’lı seçim broşürü

MHP tarafından, seçim çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin anlatıldığı ve partinin vaatlerinin yer aldığı broşür bastırıldı.

Seçim broşüründe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yan yana fotoğrafları bulunuyor. MHP’nin, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında kullanacağı broşür ve kitapçıkların basımı tamamlandı. Parti tarafından bastırılan, üzerinde ‘Cumhur İttifakı Millet Aklı’ yazılı broşürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin birlikte resimleri bulunuyor. MHP liderinin Türk bayrağını öptüğü resminin bulunduğu diğer broşürde ise partinin taahhütleri sıralanıyor. Broşürler yarından itibaren 81 il teşkilatına gönderilecek.

Okunma Sayısı: 772

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.