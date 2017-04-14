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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

MHP'den ''eyalet sistemi'' açıklaması

14 Nisan 2017, Cuma 12:41
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'eyalet sistemi' tartışmalarıyla ilgili "Her iki partinin görüşmeleri sırasında, görüşmeler sonrasında bu konularla ilgili hiçbir şekilde, eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Böyle bir husus da bize teklif edilmemiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam katıldığı bir televizyon programında 'eyalet sistemi' hakkında yaptığı açıklamalar üzerinden Bahçeli'nin ne demek istediği sorulan MHP'li Yalçın, "MHP baştan itibaren aynı noktada duruyor. Milliyetçi, ülkücü hareketin hassasiyetini bir defa daha ilgililere hatırlatmak istedi. Bu sürece zarar verebileceği noktasında bir uyarıda bulundu. Yoksa mevcut siyasi partilerin hedefte birlik yaparak, referandumdan 'evet' çıkması noktasındaki çabalarının değiştiği şekliyle bir açıklama değildi. Çıkıp, bir danışmanın bu şekliyle açıklama yapmasının mahsurlarına işaret etti" diye konuştu.

"BÖYLE BİR HUSUS BİZE TEKLİF EDİLMEMİŞTİR"

Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler sırasında, 'eyalet sistemi'nin gündeme gelmediğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları söyledi: "Şöyle güzel bir husus olmuş. Sayın Genel Başkanımın akşamki ikazı sonrasında gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse Sayın Başbakan, kafalarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması adına net açıklamalarda bulunmuşlar. Bu vatandaşımız için olumlu ve uygun bir gelişme. 18 maddede, eyaleti getiren veya bunu çağrıştıran hiçbir gelişme yok veya üniter yapıyı veya birinci, ikinci, üçüncü maddeleri değiştiren bir yaklaşım yok. Olsa zaten MHP bunun içerisinde olmaz. Böyle bir çalışmanın tarafı olmaz. Her iki partinin görüşmeleri sırasında, görüşmeler sonrasında bu konularla ilgili hiçbir şekilde, eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Böyle bir husus da bize teklif edilmemiştir"

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DHA

Etiketler: mhp, eyalet sistemi, referandum, semih yalçın
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