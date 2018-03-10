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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

MHP'den yasa teklifi: Cinsel saldırı suçlusu memuriyetten atılsın

10 Mart 2018, Cumartesi 10:35
MHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu, cinsel saldırı suçlularının memuriyete alınmaması, suçu işleyen memursa da memuriyetten atılması için yasa teklifi verdi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Aksu'nun Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik öngören teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

“Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla ilişki ve taciz suçları işleyenlerin kamu hizmetine girmeleri veya kamuda kalmaya devam etmeleri mevzuattaki boşluklardan dolayı mümkün. Bu suçlardan hüküm giyenlerin hiçbir şekilde devlet memuru olarak istihdam edilmemesi yoluna gidilmesi, bu suçların önlenmesi bakımından da katkı sunacaktır."

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