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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

MHP Denizli'de umduğunu bulamadı

25 Haziran 2018, Pazartesi 17:24
Denizli'de 24 Haziran'daki genel seçimlerde AKP 4, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Tekrar aday olan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, seçilemedi. MHP'nin Denizli'de milletvekili kalmadı.

Denizli'de kesin olmayan sonuçlara göre 747 bin 897 seçmenden 682 bin 381'i cumhurbaşkanını seçmek için toplam 2 bin 346 sandıkta oylarını kullandı. 663 bin 997 geçerli oydan yüzde 47.82'sini alan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden zaferle ayrılan isim oldu. Erdoğan, 19 ilçedeki sandıklardan 16'sında birinci olarak çıktı. Güney, Sarayköy ve Bekilli ilçelerindeki sandıklarda ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birinci oldu. Kullanılan oyların yüzde 35.39'unu alan İnce'yi yüzde 13.82'lik oranla İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 2.14'lük oranla HDP'in adayı Selahattin Demirtaş takip ettti. Diğer cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'in aldığı oyların toplamı yüzde 0.80 oldu.

Genel seçimlerde ise Çal, Güney, Sarayköy ve Bekilli'de en çok oy CHP'ye çıktı. Diğer 16 ilde ise ilk sırada AKP yer aldı. CHP Denizli'de oylarını düşürmesine rağmen Millet İttifakı'nın oylarının dağılımı ile 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti. Mevcut milletvekili Kazım Arslan'ın yanı sıra CHP'den Meclis'e giren yeni isimler Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar oldu. AK Parti ise 4 olan milletvekili sayısını korudu. AK Parti mevcut milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin'in yanı sıra Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök'ü Meclis'e gönderdi. Yeni kurulan İYİ Parti de Yasin Öztürk'ü Mecsi'e göndermeyi başardı. Denizli'de genel seçimin kaybedeni ise ülke genelinde oylarını arttıran MHP oldu. Milletvekili çıkaramayan MHP, tekrar aday olan partilerinin Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ı meclise gönderemedi.

3 AVUKAT MİLLETVEKİLİ VAR

Denizli'nin TBMM'ye göndereceği milletvekillerinden Cahit Özkan, Gülizar Biçer Karaca ve Kazım Arslan avukat. Ahmet Yıldız bürokrat, Şahin Tin işadamı, Haşim Teoman Sancar iktisatçı, Yasin Öztürk ise makine mühendisi. AK Parti'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu 27. dönemde tekrar milletvekili adayı olmayan isimlerdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Bakan Nihat Zeybekci ve Ramazanoğlu'na bir görev verilip, verilmeyeceği merak konusu oldu.

 

DHA

Etiketler: MHP, milletvekili, aday, seçim
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