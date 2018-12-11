MHP, Denizli ve Erzurum'da adaylarını geri çekti

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan’ın, Genel Merkez tarafından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Birtürk, Denizli’de aday çıkarmayacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan’ın adaylıktan çekildiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Birtürk, “MHP olarak Denizli’de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız mimar Ebru Leman Kalkan’ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde, Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır” dedi. Birtürk, Denizli Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaklarını da söyledi. Gazete Duvar

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