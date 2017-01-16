MHP Genel Sekreteri: Başkanlığa zaten karşıyız

MHP’nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,"Biz, başkanlığa zaten karşıyız” derken, ‘tek adam rejimi’ tartışmalarının temelinde ‘Erdoğan antipatisi’nin yattığını savundu.

MHP’nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “AK Parti’yi en çok tenkit etmiş partiyiz. AK Parti’ye dair dün ne söylemişsek, bugün de onu söylüyoruz. Biz, başkanlığa zaten karşıyız” derken, ‘tek adam rejimi’ tartışmalarının temelinde ‘Erdoğan antipatisi’nin yattığını savundu.

'Hayır'cı vekiller demokrasi anlayışını yansıtıyor'

Deutsche Welle'den Hilal Köylü'ye konuşan Büyükataman, anayasa değişiklik teklifinin 'sistem ve rejim değişikliği' değil, sadece 'hükümet etme biçimini' değiştirdiğini iddia etti.

Önceleri 'başkanlık sistemi'ne karşı çıktıklarını ancak darbe girişiminin ardından değişen Türkiye şartlarının 'acilen sistem tartışmalarından çıkması gerektiğini' savunan Büyükataman, MHP'deki 'Hayır'cı vekillerin partinin demokrasi anlayışını yansıttığını söyledi.

'Antipatinin kaynağı büyük olasılıkla Erdoğan'ın tavrı'

MHP'li Büyükataman şöyle devam etti: "Mevcut anayasanın bir darbe anayasası olduğunu herkes biliyor. Kenan Evren kendine uygun bir anayasa yapmıştı. Cumhurbaşkanının geniş yetkileri var ancak sorumluluğu neredeyse hiç yok. Cumhurbaşkanı sadece 'vatana ihanet'le yargılanabiliyor. Ama şimdi anayasa paketinde cumhurbaşkanının daha çok sorgulanabilir, yargılanabilir olduğu öngörüsünün yer aldığına dikkat çekmek gerek. Tek adam rejimi tartışmalarının temelinde de bir Erdoğan antipatisi yatıyor. Bu antipatinin kaynağı da büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı, üslubu. Bazen ölçüyü kaçıran, toplumda gerginliğe sebebiyet veren bu üslup tedirginlik yaratabiliyor. Tek adam rejimi tartışmalarının da bu tedirginliğin sonucu olduğunu görebiliyoruz. Yani meselenin gereğinden fazla hassasiyet oluşturmuş olması Erdoğan'ın yapısıyla ilgili. Sistemde tıkanıklar yaşanırken ne yazık ki muhalefet de bir proje koyamadı ortaya. Durum böyleyken sırf muhalefet etmek için anayasa değişikliği paketine yüklenmek yanlış oluyor."

'Başkanlığa zaten karşıyız'

Parti olarak son derece 'mantıklı ve düzgün bir strateji' izlediklerini savunan Büyükataman, "Biz, başkanlığa zaten karşıyız. Sistem tıkanıklığının aşılmasından yana tercihte bulunuyoruz. Referandum gündeme gelirse vatandaşımızın kafasındaki bütün soruları yanıtlayacağız" diye konuştu.

'AK Parti'yi en çok tenkit etmiş partiyiz'

MHP'li vekil şöyle devam etti: "Zaman zaman MHP'nin AK Parti'yle pazarlık yaptığına dair çirkin dedikodular yapılıyor. Biz, AK Parti'yi 15 yıllık iktidarı boyunca en çok tenkit etmiş partiyiz. AK Parti'ye dair dün ne söylemişsek, bugün de onu söylüyoruz. Ülkenin öncelikleri yüzünden yeni vaziyetler ortaya çıktı o kadar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkedeki sistem krizinin bizi bir kaosa sürükleyeceğini gördük ve anayasa değişikliği paketini destekledik. MHP'nin tavrı, duruşu oldukça nettir ve halkımız da bizi anlamaktadır."