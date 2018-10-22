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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

MHP ile yerel seçimdeki olası ittifaka ilişkin Erdoğan'dan açıklama

22 Ekim 2018, Pazartesi 23:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile yerel seçimdeki olası ittifaka ilişkin, "Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız"

Yerel seçimlerde de MHP ile olası birlikteliğe yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiğim arkadaşlar var, Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada bizim de Sayın Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak 'şu şöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: erdoğan
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