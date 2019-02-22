MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın

Cumhur İttifak'ı Karabük'te seçimlere kendi adayları ile giriyor. AKP'li aday Burhanettin Uymaz ve MHP'li aday Rafet Vergili, sosyal medya üzerinden tartışırken son olarak Vergili'den, 'Esnaf kan ağlıyor sen danstasın' yorumu geldi.

Karabük'te Cumhur İttifakı'nın MHP ve AKP adayları arasında tartışma yaşanıyor.

Yerel seçimlerde yeniden MHP'den aday olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AKP Karabük adayı Burhanettin Uysal, mevcut belediye binasının, valilik binası olarak kullanılması için devredilmesi üzerinden birbirlerini eleştirirken son olarak 'halk dansları' polemiği yaşandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, daha önce Karabük Üniversitesi Rektörü olan Uysal, belediye binasının devlete verilmiş olmasına tepki gösterirken, "Valiliğe devredilirken belediye bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? Valilik buraya ne kadar harcama yaptı? Bu arada rektörlüğün yaptığı harcamayı unutmayalım! Yapılan tadilat harcamaları bu binanın yapım maliyetini geçti mi geçmedi mi? Bu binayı kullanmakla Karabük Belediyesi'ne ne kadar zarar ettirdiniz?" dedi.

Uysal, MHP'li Başkan Vergili'ye 'Part Time belediye başkanı' benzetmesi yaparak, "Part Time Belediye Başkanı, siz kendi işletmelerinizde böyle bir binayı on yıl atıl bırakarak, hiç ticaret yaptınız mı?" diye sordu.

MHP'li Vergili ise belediyeyi, "Borçsuz, 350 milyon TL değerinde gayrimenkul sahibi, kasasında parası olan Türkiye'nin en zengini" olarak tanıttı. Bunun üzerine açıklama yapan AK Partili Uysal, "Yeni belediye binası 27 milyon 640 bin TL ipotekli. Resmi kayıt olduğu iddia edilen belgeler üzerinde Karabük Belediyesi'nin 103 Milyon 144 bin 222 lira borcu olduğu anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

'HALK DANSLARINDA GÖZÜMÜZ ŞEHR-İ EMİN'İ ARADI'

Uysal, son olarak Karabük Valiliği'nin kültür-sanat buluşması etkinliğinde Halk Dans Topluluğu gösterisine katıldı.

​Bunun üzerine Vergili, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Hocam akşam katıldığın programda bizi göremeyince üzülmüş, şehrin Şehri Emini neredeydi diye sormuşsun. Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk. O nedenle Şehri Emin olarak programda yer alamadık. Kusuruma bakma" dedi.