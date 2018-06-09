MHP’li Atay: ‘Cumhur İttifakı’na ihanet’

MHP Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, ‘AKP adaylarının Cumhur İttifakı’nın gereklerini yerine getirmediklerini’ ifade ederken bu vekil adaylarının gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını söyledi.

Atay, AKP vekillerin yaptığını ‘Cumhur İttifakı’na ihanet’ olarak nitelendirdi. Gaziantep’in yerel gazetelerinden Telgraf’ı ziyaret eden Sermet Atay, 24 Haziran’daki seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Telgraf’tan Cihat Öztürk’ün haberine göre Atay, AKP milletvekili Mehmet Erdoğan’ın seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyledi ve bu durumun etik olmadığını, Cumhur İttifakı’na ihanet olduğunu dile getirdi. Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AKP kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti.

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