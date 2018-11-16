MHP’li Enginyurt: “AK Parti için durum hiç de iyi görünmüyor”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yerel seçimlerde MHP’nin belediye başkan adaylarına ilişkin sorusu üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhur İttifakı’na önem atfettiğine dikkati çekti. Bahçeli’nin, “Cumhur İttifakı’nın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye’de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini, başkanlık sisteminin tartışılır hale gelebileceğini” söylediğini aktaran Enginyurt, “Cumhur İttifakı’nı desteklemek kaydıyla yerel seçimlerde Türkiye’nin her yerinde aday çıkaracağız” diye konuştu. “Sözleriniz, ‘Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti ittifakına karşı sürmeli’ olarak algılanabilir mi?” sorusuna Enginyurt, şu yanıtı verdi; “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye’de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın.”

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