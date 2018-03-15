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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

MHP'li Ergün: Yukarıda ittifak var, ama yerelde ittifak yok

15 Mart 2018, Perşembe 19:03
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, seçim yaklaştıkça bütün kapıların yüzlerine kapanmaya başladığını belirterek, maddi kesintiler yaşadıklarını söyledi. Başkan Ergün, "MHP'li belediye olduğumuz için kesintiler yaşıyoruz. Yukarıda ittifak var, ama yerelde ittifak yok. Ben külliyeye ulaşmasını da bilirim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da katıldığı yerel bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mahalli ve genel seçimler yaklaştıkça günden güne engellemelerle karşılaştıklarını ve iktidar partisinin büyükşehir belediyeleri olan Ankara ve İstanbul gibi illerin yaşamadığı maddi kesintiler ve sorunları yaşadıklarını belirten Başkan Ergün, "Şunu da açıkça söyleyeyim. Artık seçim safhasına girildiği için bütün kapılar yüzümüze kapanmaya başladı. Bugün, İller Bankası nezdinde hiçbir borçlanmamıza onay verilmiyor. İşte o 84 mahallenin ihalesinin yapamamamızın sebebi İller Bankası'ndan kredi verilmemesidir. Benim gizlim, saklım yok. Tamamen engellenmeye başlandık" diye konuştu.

'MHP'Lİ BELEDİYE OLDUĞUMUZ İÇİN KESİNTİLER YAŞIYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2017 yılı Eylül ayından beri her ay 4.5 milyon liranın kesintiye uğradığını, bunun sebebinin de Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) kurulmadan önce gelen 130 milyon liralık borç yükünün, MASKİ'ye devrolması olduğunu hatırlatan Ergün, "2017 yılı Ocak ayında meclisimizden 200 milyon liralık borçlanma yetkisi aldık. Eylül ayının 5'inde 100 milyon liraya düşürülmek suretiyle onaylandığı bilgisi verilmesine rağmen, üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen hala yazı gelmiyor. Bunun yanı sıra Eylül ayından beri, MASKİ'nin geçmiş belediyeler dönemi yani 2014 öncesi borçlarından aylık 300 ila 400 bin TL kesiliyorken, 4.5 milyon garantör olduğumuz için büyükşehirden kesiliyor. Soruyoruz; Ankara, İstanbul gibi Ak Partili büyükşehir belediyelerinden bu paralar kesilmiyor. Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı olduğumuz için bizden kesiliyor? Diğer büyükşehir belediyelerinden kesinti yapmayacaksın, geçmiş 10 senenin parasını çatır çatır benden keseceksin, 6 ayda kaybettiğimiz 30 milyon lira gitti işte. 20 mahallenin parası oraya gitti" diye konuştu.

ERGÜN: İTTİFAK YUKARIDA VAR, TABANDA YOK

Manisa'da yerel siyaset noktasında yaşanan sıkıntılara da değinen Cengiz Ergün, "Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız tam ittifak halinde iken Manisa'da bunun yolu açılmıyor. Neden? Cengiz Ergün burada başarılı olmasın, Milliyetçi Hareket Partisi bir daha burada seçim almasın. Ak Parti İl Başkanı açık ve net bir şekilde 'İçimize sindiremiyoruz' dedi. Bakın eğer bu şekilde siyaset devam ettirilecekse, Manisa'da, ben her konuları dile getiririm. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın siyaset akademisinde yaptığı konuşmayı ilgili arkadaşlar bir daha dinlesin. Orada kimleri uyardığı, açık ve net belli. Bu konuşmayı dinlememişler. Aday olur olmayız, ittifak olur olmaz, bunu Rabbim biliyor. Alnımıza ne yazıldıysa o olacak. Aday olurum olmam, hiç önemli değil. Her şeyin hayırlısı olsun. Ben hep söylerim. Ama 'içimize sindiremiyoruz, anahtarı istiyoruz', bu söylemlerle devam edilecekse ben de kılıçları çeker, vatandaşımıza açıkça anlatırım. Bütün Manisalılar bilsin. 15 aydır borçlanma yetkisi bekliyoruz. Mahalli İdareler Genel Müdürü beni arayıp 'Başkanım gözün aydın İçişleri Bakanlığı'ndan 100 milyonluk borçlanma yetkisi aldınız, hayırlı olsun' demesine rağmen, bu yazı neden gelmiyor? Kim getirttirmiyor? Herhalde bizim partimizin üst düzey yetkilileri değil. Kimlerin yaptığına vatandaş karar versin. Yukarıda ittifak var burada yok. Ama herkes kendine çeki düzen verecek" dedi.

'KÜLLİYEYE ULAŞMASINI DA BİLİRİM'

Karşılaştığı engellemelere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşma sinyali de veren Başkan Cengiz Ergün, "Bu konularda sonuç alamazsak, biz de başka kapıyı çalarız. Ben daha oraya gitmedim. Külliyeye ulaşmasını da bilirim. Bazı konuları oraya götürmek istemiyorum. Alıştım ben artık bu durumlara. Daha kim bilir neler olacak" diye konuştu.

DHA

Etiketler: cengiz ergün
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