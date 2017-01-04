MHP'li Halaçoğlu: Kim onay verirse milleti sevmiyor demektir

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu önümüzdeki pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülecek Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, “Böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa teklifine Genel Kurulda evet oyu vereceğini açıklarken, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu kendi sosyal medya hesabından 9 Ocak'ta görüşülecek Anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal paylaşım sitesi hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, şunları yazdı: “Aslında kim olursa olsun bu yetkilerle hiç kimse cumhurbaşkanı yapılmamalı. Zira denetlenmesi de imkansız. Yani bizden cumhurbaşkanı değil, ömürboyu görev yapacak adına ne derseniz deyin, tek adam iktidarı seçtirecekler. Dolayısıyla böyle bir anayasaya kim onay verirse bu ülkeyi, bu ülkeyi kuranları, Türk milletini, çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmüyor ve sevmiyor demektir. Aksi olsa tek adam iktidarına asla onay vermez ve hayır der." DHA

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