MHP’li Kalaycı: Şehit cenazesine tüm vatandaşlar katılabilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’lilerin şehit cenazelerine katılmaması yönündeki “talimatıyla” ilgili olarak “Bu neticede şehidimiz, tüm vatandaşlar katılabilir” dedi.

Kalaycı Meclis’teki kayıt işlemleri sırasında, Cumhurbaşkanı’nın yemin ederek göreve başlamasıyla anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gireceğini belirterek, MHP olarak bu konuda gerekli hazırlıklarının bulunduğunu, gerekli düzenlemelerin hızla gerçekleşmesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Kalaycı, kabinede MHP’li bakan olup olmayacağı sorusuna, “Sayın Bahçeli’nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz” karşılığını verdi.

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