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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

MHP'li Karakaya'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru''

29 Aralık 2017, Cuma 17:40
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine ilişin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını dile getiren Karakaya, "Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve 40'Iarı bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler." dedi.

MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi.

"Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50'lere kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde, belli televizyon kanallarının demirbaş eşyası haline gelmiş, kendisini kamuoyu araştırma firması temsilcisi olarak tanıtan ve esasen bizce malum kişiler, işbaşına geçmiş kamuoyunu aldatma ve kandırma ahlaksızlık ve yolsuzluklarına yine yeniden başlamışlardır.

MHP olarak, bu yeni nesil yolsuzluk mucitlerini ve bunların ne tür ilişkiler içerisinde olduklarını biliyoruz ve çok yakından takip ediyoruz. MHP'nin nefesi, bundan böyle, bu yolsuzların ensesinde olacaktır. Bizler kamuoyu adına yakın takipçileri olacağız ve gerektiğinde iplerini de pazara çıkaracağız.

Her hafta sözde bir anket, araştırma sonuçları yayınlayıp, bunların geçerlilik standartlarına uygunluğunun teyidini yapamayanlarla; finansmanının kim, kimler tarafından sağlandığını açıklamayanlarla; beş kuruşluk saha faturası ödemeyenlerle; ekranlarda kasım kasım kasılıp beş kuruş vergi ödemeyenlerle; ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumları olanlarla kamuoyu adına bir hesabımız olacaktır. Bu hesabın görüleceği yer de elbette mahkemeler olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

AA

Etiketler: mhp, karakaya, seçim ittifakı
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