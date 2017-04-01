MHP'li muhalif Ümit Özdağ'dan flaş referandum açıklaması

Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, "‘Çok net bir hayır çoğunluğu görüyoruz. Şu anda yüzde 58 üzerinde gümbür gümbür gelen bir hayır var. İktidar da bunun paniği içerisinde’’ dedi.

MHP'den ihraç edilen ve referandumda hayır oyu için kampanya çalışması başlatan Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, bu çalışmalar kapsamında Konya’da Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Özdağ, ‘’Bizim ayın 17’sinde devlet ve millet olarak bir anayasamız olmayabilir. Bir kişinin iradesi bütün milli iradenin yerine geçecek şekilde siyasal ve toplumsal yaşamımız şekillenir. Tabi böyle bir süreci Türkiye gibi uzun bir demokratik geçmişe sahip ülkelere dayatmak ve uzun süreli ayakta tutmakta mümkün değildir. Allah'a şükürler olsun ki, Türk milleti bu gerçeği kavradı. Bundan dolayı çok net bir hayır çoğunluğu görüyoruz. Şu anda yüzde 58 üzerinde gümbür gümbür gelen bir hayır var. İktidar da bunun paniği içerisinde’’ dedi.

''Frankfurt'ta YSK'nın kararıyla seçimler durduruldu''

Seçimlerde hilelere başvurulmamasını isteyen Özdağ, ‘’Az önce gelen bir haber aldım. Frankfurt'ta bir kişinin sandıkta iki defa oy kullandığının CHP'li üye tarafından tespit edilmesiyle, Frankfurt'ta YSK'nın kararıyla seçimler durduruldu. Daha şimdiden bu tür seçim sahtekarlıkları başladı’’ dedi.

‘BİZİM 900 LİRALIK REKLAM BÜTÇEMİZ BİLE YOK’

Referandum için bütçelerinin olmadığını belirten Özdağ, ‘’Son 2 haftaya AKP 90 milyonluk bir reklam bütçesiyle giriyormuş. Bizim 900 liralık bir reklam bütçemiz bile yok. Ama olsun biz İstiklal Harbi’nin sonuçlarını savunuyoruz. Biz Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini savunuyoruz. Biz Türkiye'yi eyaletlere bölmeye hazırlanan alt yapıya geçit vermemek kararlılığı içerisinde mücadele ediyoruz’’ diye konuştu.

‘ABDULLAH GÜL YAŞIYOR BİR SORUN BAKALIM NE DİYOR’

''Yaşasaydı evet derdi'' tartışmalarına da değinen Özdağ, şöyle dedi:

‘’Bunları bırakın daha uzağa gitmeyin. Abdullah Gül yaşıyor bir sorun bakalım ne diyor. Bu ülkenin seçilmiş Başbakanı olmasına rağmen, zorla ve antidemokratik bir şekilde görevden düşürdüğünüz Davutoğlu'nun ne söylediğini bir sorun bakalım.’’ Özdağ, toplantının ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.