MHP'li Özdemir'den ittifak açıklaması

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel seçimlerde belirlenen 4 ana ilke üzerinden Ankara ve İzmir'de Cumhur ittifakı doğrultusunda aday çıkarıp çıkarmama konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Özdemir, özellikle kayyum atanan 102 belediyede de Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetelerin başta kağıt olmak üzere ve diğer girdilerle ilgili sorunları konusunda üzerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Özdemir, ''Bildiğiniz gibi genel seçimlerde AK Parti ile birlikte müşterek çalışmalarımız oldu. Türkiye'ye hasım olanların ülkemizi zora düşürme, zehirleme, bunaltma gibi faaliyetleri var. Sözde müttefikimiz olan ülke Türkiye'ye ekonomik sıkıntı yaşatıyor. Yerel seçimlerde 4 ana ilke üzerinden büyükşehirler ile Cumhur İttifakı ile yönetilmeli. Bu aşamada bunu sürdürmek istiyoruz. Kayyum atanan belediyelerde de millet iradesini yansıtmak istiyoruz. MHP olarak yerel seçimlerle ilgili her türlü hazırlığımız var. Genel Başkanımızın açıkladığı gibi yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkartmayacağız. Ankara ve İzmir'de ise çalışmalar var. Bildiğiniz gibi şu anda 102 belediye kayyum ile yönetiliyor'' dedi.