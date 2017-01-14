MHP’li vekilin eşi intihara teşebbüs etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminde bulundu. Tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. (DHA) HASTANE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ Hülya Sancaklı’nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü. DHA

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