MHP’li Yalçın’dan Çelik’e ittifak cevabı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, mahalli seçimlerde AKP ile ittifak konusunda yaptığı açıklamada, “Sayın Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih YalçıYalçınn, yaptığı yazılı açıklamada MHP ile AKP arasındaki Cumhur İttifakı’nın resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin, 24 Haziran’da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini hatırlattı. Yalçın şunları belirtti; “Sayın Çelik’in beyanlarına bakıldığında Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın ‘İstanbul’dan aday göstermiyoruz’ şeklindeki beyanının bir zaafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. Sayın Çelik’in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır.”

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