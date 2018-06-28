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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

MHP Meclis Başkanlığı'nda AKP'nin adayını destekleyecek

28 Haziran 2018, Perşembe 20:58
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AKP'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

 

AA

Etiketler: TBMM, Meclis Başkanı, AKP, MHP
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