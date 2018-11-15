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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

MHP'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

15 Kasım 2018, Perşembe 13:58
31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin 5 büyükşehir belediye adayı belli oldu.

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.

MHP, Mart 2019 yerel seçimlerinde;

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna,
  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun,
  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın,
  • Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.
Etiketler: MHP; belediye, seçim
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