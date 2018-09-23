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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

23 Eylül 2018, Pazar 11:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Yeşilköy Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda yapacağa konuşmayla ilgili, "Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım." dedi.

Erdoğan, Suriye'nin geleceği için en büyük sorunun Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerin himayesinde büyüyen terör bataklığı olduğunu belirtti.

"Hassasiyet daha da artıyor"

İran'daki terör eylemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor."

"Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil." ifadesini kullandı.

"Suç şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değil"

Erdoğan, "(MHP'nin af tasarısı) Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; bunu daha önce de malum açıkladım, devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir." şeklinde konuştu.

MHP af teklifinin detaylarını kamuoyuna sundu

AA

Etiketler: erdoğan, iran, suriye
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  • g@L!p

    23.9.2018 12:17:16

    Değerlendiririz derken ne demek istedi acaba (!)?

Risale-i Nur Külliyatı

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