'MHP oylarında manipülasyon var'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 24 Haziran’daki seçimlerde herkesin sandıklarda ‘AKP hile yapar’ gibi bir beklentide olduğunu savunurken “Kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi” dedi.

Bayır, partisinin İzmir’de aldığı sonuçları değerlendirirken “Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz” dedi. Türkiye genelinde MHP’nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP’nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, “Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı” iddiasını dile getirdi. 24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, “Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli” değerlendirmesinde bulundu. DHA

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