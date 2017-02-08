Millet AVM'ye CHP AYM'ye gidiyor biz buna alıştık

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Libya ile karşılıklı komisyon oluşturulması kararı alındığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Libya'da altyapı yatırımlarının hızlandırılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve geçmişten devam eden işlerle ilgili sorunların çözülmesi için karşılıklı bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bu komisyon, 300'e yakın, geçmişte Libya'da iş yapan firmalarımızın durumlarını ele alacak. Karşılıklı menfaat, karşılıklı beklentiler doğrultusunda bu dosyalar karara bağlanacak ve bundan sonraki işler de hızlanmış olacaktır."

"Millet AVM'ye CHP AYM'ye gidiyor"

Yıldırım, CHP yetkililerinin anayasa değişikliğine ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıyacaklarını açıklaması ilişkin, şunları kaydetti:

"Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu, süreci durdurmaz, süreç devam eder. Tabii Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir." dedi.