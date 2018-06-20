Millet İttifakı adayları beraber hareket etmeli

KRT Televizyonuna konuk olan CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylarına bazı önerilerde bulundu.

Kesici, Millet İttifakı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi polemiğe girmekten kaçınmalarını tavsiye ederek, birlikte bir şekilde görüntü vermeleri gerektiğini söyledi. Kesici konuşmasında, “Muharrem İnce, Meral Akşener veya Temel bey seçilecek. Hepsini ben yapacağımdan ziyade biz yapacağız tarzında bir yaklaşım içerisinde bulunmaları doğru olur. Hatta bu sıralarda bizim ittifak Cumhurbaşkanı adaylarının bir şekilde beraber fotoğraf vermeleri, boy göstermeleri, söylem birliği içinde olmaları benim hoşuma gider. Ahali şunu hissetmeli, ‘bunlar ayrı partiler ama bunlar beraber hareket ediyorlar’ bunu hissettirecek bir şey yapsınlar” dedi.