Millet İttifakı düzenlediği toplantı ile 'Tutum Belgesi'ni kamuoyuna duyurdu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 'Tutum Belgesi' açıklandı. Belgede kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, rekabetçi siyasal zeminin yeniden inşası, cumhurbaşkanının yetkileri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile OHAL'in derhal kaldırılması ve terörle etkin mücadele yer alıyor.

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Tutum Belgesi 4 partinin genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı.

İttifaktaki 4 partinin oluşturduğu 4 komisyonun çalışmaları sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan belge şöyle:

"CHP, Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek, vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Genel Seçimine Millet İttifakı adı altında katılmaktadır. Memnuniyetle ifade ederiz ki, Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutumlara rağmen, insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde, adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur."

KUVVETLER AYRILIĞI, ÇOĞULCU DEMOKRASİ, REKABETÇİ SİYASAL ZEMİN

"Yine bilinmesini isteriz ki, Millet İttifakı İttifak Protokolü'nde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esasına göre, rekabetçi siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme;

Bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama;

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı

Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama;

OHAL derhal kaldırılacak, terörle mücadele edilecek

OHAL'i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması;

Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır.

Aziz milletimize saygıyla duyururuz hayırlı uğurlu olsun."