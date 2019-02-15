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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Milletin hasreti bitecek

15 Şubat 2019, Cuma 22:25
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muğla’mızın her ilçesinde de adaylarımızla inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, “19 Şubat itibarıyla Muğla’nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz” dedi. Uysal, Bodrum ilçesindeki restoranda basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çok kritik seçim sürecinin içinde olduğunu söyledi. Makul çoğunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Uysal, “Bu tavır ve anlayış içinde mücadele vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla özel bir vilayet, Bodrum özel bir ilçemiz. Muğla, demokrasinin ve cumhuriyetin değerlerini sinesinde eritmiş, bunların manasını bilen önemli bir büyükşehirimiz” ifadelerini kullandı.

Korku siyasetine mahkûm değiliz

“Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduk.” diyen Uysal, şunları kaydetti; “19 Şubat itibarıyla Muğla’nın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı ümit ediyoruz. Muğla’mızın her ilçesinde de adaylarımızla inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz. Özlemlerimizden daha çok korkular üzerinde Türkiye’de siyasal dizayn etmeye çalışanlara karşı ne Türkiye’mizin, ne Muğla’mızın, ne de Bodrum’un mahkum olmadığını hep beraber ortaya koymak istiyoruz.” Uysal, Muğla’nın her noktasında izi olan insanlarla kucaklaşmak istediklerini dile getirdi. Kocadon ile acıları da sevinçleri de beraber yaşadıklarını belirten Uysal, “Bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Ben milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah Salı itibarıyla, Muğla’da çok net şekilde gerekli açıklamaları milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da 19 Şubat’ta gereken açıklamayı yapacaklarını söyledi.

AA

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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  • Hüseyin Çakır

    16.2.2019 12:59:12

    Sayın başkan ben Samsun'dan DP olak kara denizde hiç bir kıvılcım yok Samsun ve Trabzon Adalet partinin kalesi idi şimdi bir araba kiralayıp şehirde bir tür atıp DP'de var denemez mi sayın başkan sadece ege DP'yi kurtarmaz Sayın başkan karadenizi unutmayın.

  • HÜSEYİN İLHAN

    16.2.2019 00:11:12

    Sn.GÜLTEKİN BAŞKANIMIZ.Siyasette millete güven telkin etmede en önemli husus parti içerisinde birlik ve beraberliktir. Parti içindeki birlik ve beraberlik ise DEMOKRASİNİN İCAPLARI OLAN SEÇİM MEKANİZMASINI PARTİ İÇİNDE DE İŞLETMEKTİR. Asla popülist yaklaşımlarla söz söylemeyiniz.TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN ŞAHISLARIN DEĞİL,SİSTEMİN YERLEŞMESİ İLE YASALARIN TEMİNATI altında olacağını millete iyi anlatmalıyız.

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