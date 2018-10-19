‘Milletin razı olmadığı düzenlemeden yana olmayız’

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’nin af teklifine yönelik, “Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen eğitim toplantısında partili kadınlara seslenen Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Süreci yönlendiriyoruz Yazıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Hata yapma marjınız yok diyebileceğimiz bir seçim” ifadelerini kullandı. Yazıcı, MHP’nin af teklifine yönelik, “AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız. Dolayısıyla, Meclis’e getirilen bu teklifi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir ve elbette ki biz bütün bu süreçleri çok zengin birikimimizi, tecrübelerimizi devreye sokmak suretiyle inşa ediyor, yönlendiriyoruz” dedi. AA

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