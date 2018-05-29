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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Milletvekili adayları 30 milyon lira harcayacak

29 Mayıs 2018, Salı 15:09
Seçim takviminin netleşmesinin ardından siyasi partiler ve milletvekili adayları propaganda çalışmalarını hızlandırıyor.

Siyasilerin, seçmenler üzerinde etki bırakmak amacı ile sürdürdüğü çeşitli faaliyetlerin en önemli ayaklarından birini ise matbu ürünler oluşturuyor.

Bir adayın matbaa harcamalarının ortalama 50 bin lirayı bulacağını ifade eden bidolubaski.com’un CEO’su Ömer Atakoğlu, siyasilerin basılı ürünlere olan taleplerinin, bayrak, çakmak ve kalem üzerinde yoğunlaştığını ifade ediyor.

Atakoğlu “Geçmiş dönem seçimlerinden edindiğimiz tecrübelere göre milletvekili adayları ortalama 50 bin TL harcıyor. Bu seçimde yaklaşık 30 milyon TL’lik matbaa harcaması bekliyoruz” dedi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesinde, adayların isimlerini duyurmak amacı ile yürüttükleri kampanyaların önemli bir kısmını matbaa ayağı oluşturuyor.

Afiş, poster, kartvizit, bayrak, kalem, anahtarlık gibi basılı materyaller ile seçmenlere kendilerini ifade etmeyi hedefleyen siyasiler matbaalarda hareketliliğe neden olurken, bu harcamalarının 50 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Milletvekili adaylarının, seçmenlerin kararını etkilemeye çalışacağı seçim öncesi dönemde, matbu ürünlere talebin oldukça arttığını belirten Atakoğlu, siyasilerin basılı ürünlere olan taleplerinin, bayrak, çakmak ve kalemde kümelendiğinin altını çiziyor.

Ömer Atakoğlu, “Erken seçim takviminin açıklanmasının ardından üretimimiz oldukça yoğunlaştı. Önceki aylara oranlara aldığımız bayrak ve promosyon ürünleri siparişleri yüzde 300 arttı. Bu dönemin sonuna kadar 10 ton bayrak üretimine imza atacağımızı düşünüyoruz. Geçmiş dönem seçimlerinden edindiğimiz tecrübelere göre milletvekili adayları ortalama 50 bin TL harcıyor. Bu seçimde toplamda yaklaşık 30 milyon TL’lik matbaa harcaması bekliyoruz. Çalıştığımız 27 üretim merkezi ve 100’ü aşkın makineyle alanımızda en güçlü üretim kapasitesine sahip online matbaayız, dolayısıyla siparişlerin yoğunluğu bizleri korkutmuyor. Bidolubaski.com olarak, siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının ihtiyaç duydukları birçok baskı ürününü kısa sürede üreterek, geleneksel matbaalara göre zaman kazandıran bir platform olarak öne çıkıyoruz. Baskı ürünlerinin yüksek kaliteli ve olabildiğince fazla üretilmesi, seçim kampanyalarında yürütülen faaliyetler açısından önem taşıdığından, biz de bu dönemde hızlı ve memnuniyet garantili hizmet sunuyoruz.” diye konuştu.

Etiketler: seçim, milletvekili, 24 haziran, milletvekili, aday, adaylık
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