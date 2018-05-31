Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak. 68 bağımsız aday bulunuyor Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. *** Tıklayınız: YSK'nın Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi kararı Resmi Gazete'de Parti ve ittifakların pusuladaki yeri için kura çekimi yapıldı AA

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