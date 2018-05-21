CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın’da vatandaşlara seslendi.

İnce, “Dediler ki Muharrem İnce küstü. Ya rahatlıkla bir sesimiz bile kısılamıyor. Dedim yiyelim iğneyi, gidelim Bartın’a. Vekil listeleri açıklandı. Hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız. Milletvekili listesini Genel Merkez belirler. Allah’ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda vekillerin değil, bakanların listesini yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Biz bu seçimi alacağız

İnce, “AK Partili kardeşlerimin de, MHP’li, İyi Partili, HDP’li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Şu televizyonlara akşamları çıkan anketçilerin bir kısmına takılmayın. Hepsini demiyorum, bir kısmını diyorum. Onları ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Emin olun ortada araştırma maraştırma yapmıyorlar. Peşime takıl da gör araştırmayı. Otobüsümüzde yer var. Gel otobüse bin, gör milletin ilgisini. Bunlar mahçup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız” diye konuştu.