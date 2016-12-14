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Milli bir seferberlik ilan ediyorum

14 Aralık 2016, Çarşamba 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında, "PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak örgütün kaybı 9 bin 500'ü buldu. Bunların arasında örgütün eli kanlı birçok elebaşı da yer alıyor. Aynı şekilde bölücü örgütün yapılanmasına yönelik operasyonlarda 40 bini aşkın gözaltı, 10 bin 500'ün üzerinde de tutuklama var." dedi.

"Yaşadığımız dönem, en az İstiklal Harbi kadar önemlidir, kritiktir. Hayati sonuçlar doğuracak ehemmiyettedir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci Dünya Savaşının ardından dönemin güçleri, Türkiye'yi İç Anadolu'da sıkıştırarak, Sevr'de tasarladıkları bir avuç toprağa mahkum etmek istiyorlardı. Aynen bugün Halep'te olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün hem bölgemiz hem de ülkemiz üzerinde çok sinsi, çok alçak, çok kanlı oyunlar oynanıyor. Üst akıl dediğim şey, her gün yeni şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor, bölgemize yeni nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Kanlı gözyaşıyla, iç savaşla, mezhep savaşlarıyla bölgemizin geleceğini karartmaya çalışıyor. Şu gerçeğin farkındayız, bu bir güç savaşıdır, bu bir güç yarışıdır."

"Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, daha pek çok yerde bunu yaptılar ama bize yapamayacaklar. Yıkıntıların arasında, kucağımızda çocuklarımızın, sevdiklerimizin cansız bedenleriyle, çaresizce ağlamamızı bekleyenlere, o günleri göstermeyeceğiz." dedi.

"Gün çekişme, çatışma, husumet günü değildir"

"Gün, çekişme günü, çatışma günü, husumet günü, eski defterleri karıştırma günü değildir." diyen Erdoğan, "Eğer birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmez, bu saldırıların karşısında çelik gibi bir iradeyle tam bir kararlılıkla durmazsak hiçbirimiz yarınlarımıza güvenle bakamayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastedenin başını ezmezsek bekamızı sağlayamayız. Bayrağımızı indirmeye kalkanın kolunu kanadını kırmazsak şehitlerimize mahcup oluruz. Vatanımızın tek bir karış toprağına dahi göz dikenin gözünü çıkarmak bizim namus borcumuzdur, bunu da böyle bilelim."

"Tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan, pkk, operasyon
Okunma Sayısı: 2001
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  • bahri

    14.12.2016 16:12:20

    "Gün, çekişme günü, çatışma günü, husumet günü, eski defterleri karıştırma günü değildir." Erdoğan

Risale-i Nur Külliyatı

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