AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, 'Avrupa Ordusu' tartışmalarına ilişkin, "Bu çok büyük bir ayrışmadır. Beş yıl, üç yıl evvel düşünülemeyecek bir şeydir. Açık bir şekilde 'Transatlantik İttifak'ta bir çatlak ortaya çıktığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenliğin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil"

Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

''İster NATO ister Avrupa Ordusu olsun, Balkanların güvenliği, Ortadoğu bölgesi, Kafkas bölgesi birlikte düşünüldüğünde Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil. Türkiye'nin içinde yer almadığı bir güvenlik konseptinin hayata geçmesi mümkün değil."

"Rapor tamamlanmak üzere"

Hakkari üs bölgesindeki patlamaya rapor tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Çelik, "Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi." dedi.