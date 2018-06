CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Bizleri sevgi, dostluk ve dayanışma hisleriyle dolduran kutsal ramazan ayını hep birlikte idrak ettik." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının "gariplerin halinden anlamak, yoksullarla dayanışmak, manevi bir arınma yaşamak için" önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ramazan aylarını ve bayramlarını mutluluk içerisinde yaşamanın yegane yolunun da bu fırsatı iyi değerlendirmek olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak bu ülkede yoksulluğu yok etmeli, gariplerin yüzünü güldürmeli, toplumsal adaleti sağlamalı ve herkesin hakkının korunduğu bir Türkiye kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16 milyon 328 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Her 5 kardeşimizden biri yoksulluk sorunu çekerken, hiçbirimizin yüzü gülemez. Her gün bu ülkede yaşayan 7 milyon çocuk yatağa aç giriyor. Bu ülkenin çocukları yatağa aç girerken kimse ben sorumluluğumu hakkıyla yerine getirdim diyemez. Türlü iftiralar, yalanlar ve iddialarla yüz binlerce insan Ramazan Bayramı’nı özgürlüğünden mahrum bir halde karşılıyor, milyonlarca insan adalet bekliyor. Bu feryatları duyanlar haksızlığa karşı ses çıkarma görevlerini de yerine getirmekle mükelleftir. Karşı karşıya olduğumuz bu sorunları atanamayan öğretmenlerin iş talebine kibir kulelerinden bakan bir anlayışla çözemeyiz, bu ülkenin bütün insanlarını seven ve dertlerine derman olmak isteyen bir anlayışla çözebiliriz. Çocukların yatağa aç girmesini kıraathanelerde kek dağıtarak değil, yeniden üreterek, büyüyerek engelleyebiliriz. Şeker Fabrikalarında olduğu gibi çalışan ve değer katan fabrikaları satarak, kapatarak yoksulluğu bitiremeyiz, fabrikalar kurarak, Anadolu’yu büyüterek yoksulluğu bitirebiliriz. Eski zihinle, eski anlayışlarla bu ülkeyi ileri götüremeyiz, sorunlarımızı çözmek için artık tamam diyerek yeni bir anlayışla, yeni bir heyecanla yola çıkmamız gerekiyor. Bir yıl önce başlattığımız Adalet Yürüyüşü’nde hep birlikte nasıl tarihe geçecek bir adım attıysak, bugün de huzur ve barışı tesis etmek, bayramların bayram gibi kutlandığı bir Türkiye kurmak için ayağa kalkacağız. Hep birlikte başaracağız.

Kılıçdaroğlu belirttiği duygu ve düşüncelerle mesajını ''Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının bayramını kutluyor, Ramazan Bayramı'nın milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.