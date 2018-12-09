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9 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Mor beyin çözülünce çok rahat uyudum

09 Aralık 2018, Pazar 17:41
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu oldu. Abdulhamit Gül, “Adalet tecelli edince o gün kâinattaki ağaçlar bile huzur içerisinde yapraklarını sallar. Herkes adaletin tecelli etmesini ister. Meselâ ben, ‘Mor Beyin’le ilgili konuyu çözdüğümüz gün büyük huzur duydum. Dedim ki, bir kişi daha haksız yere içerde kalmadı. O gece rahat uyudum” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü kullanımının laikliğe aykırı olduğunu belirten Danıştay savcısına da “Bunları tekrar kaşımanın faydası yok” ifadesiyle tepki gösterdi. “Başı açık-başı örtük ayrımları geçmişte kaldı” görüşünü dile getiren Gül, Türkiye’nin daha demokratik bir noktaya geldiğini söyledi.

Hürriyet’te konuşan Gül, özetle şu ifadeleri kullandı: “Başı açık-başı örtük ayrımları geçmişte kaldı. Bunları hortlatmak, tekrar gündeme getirmek hele özgürlükçü ve demokratik bir toplumda asla kabul edilmeyecek hususlar. Bunları tekrar kaşımanın kimseye faydası yok. Nitekim Danıştay’da bu konuda kararını özgürlükler ve temel haklar lehine vermiştir. Türkiye’de artık başörtüsünden dolayı okuyamayan yok.”

“Acaba AİHM siyasî mi?”

Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik verdiği kararı da şu ifadelerle eleştirdi: “AİHM diyor ki, Demirtaş’ın tutuklaması hukuka uygundur. Hukuka uygun gördüğünüz bir tutuklamaya sonra ‘Tutuklama siyasidir’ diyemezsiniz. Kendi içinde çelişiyor. Aklımıza ‘Acaba AİHM mi siyasî’ düşüncesi geliyor. Karar kendi mecrasında devam edecek, kesinleşmedi. Kişilerden dosyalardan bağımsız söylüyorum. Bu konuyla ilgili asla siyasal bir tutum içine girmez mahkemeler. Ama öyle yorumlanıyor, haksızlık yapılıyor.”

Etiketler: adalet bakanlığı, aihm, gül, mor beyin
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