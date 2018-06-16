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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Muharem İnce: Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın?

16 Haziran 2018, Cumartesi 22:50
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar ve Sancaktepe mitinglerinin ardından Pendik'te konuştu. Erdoğan'a ekonomi üzerinden yüklenen Muharrem İnce " Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın?" dedi.

 

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Ben diyorum ki 'Hak, hukuk, adalet' Erdoğan diyor ki "Çay, kek, oralet.
  • Erdoğan sen kindar nesil dersen, minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra.

"Bir değişim rüzgarını, umudun yeniden şekillenmesini, Edirne'den Kars'a görüyorum her yerde görüyorum. Geçenlerde dedim ki; Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana ‘Dördüncü köprüyü nereye yapacaksın?' diye soruyor. Erdoğan sana sesleniyorum Pendik'ten ben dördüncü köprüyü Edirne'den Kars'a kuruyorum. Dünyanın en büyük köprüsü bu… Gönül köprüsü…

Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke insanları kamplaştırdılar, böldüler… Her gün ölümler, zulümler artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. İşte bu kamplaşmış, kutuplaşmış hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz.

Benim en büyük projem huzur. Topluma barış vadediyorum. Projemiz 3B… Önce barışacağız… Ekonomik olarak büyüyeceğiz… Adil bölüşeceğiz.

Aday olduğumda 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım Türk bayrağı taktım. Dedim ki 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilere değil bu mübarek bayram gününde Ak Partililere de kardeşim diyeceğim… MHP'lilere de kardeşim diyeceğim… İYİ Partililere de kardeşim diyeceğim… HDP'lilere de kardeşim diyeceğim… Saadet Partililere de kardeşim diyeceğim… 81 milyonun bayramını kutluyorum.

'AKIL BENDEN, SÖYLEMESİ BENDEN… O YANINDAKİ DANIŞMANLARINA NİYE PARA VERİYORSUN Kİ SEN?'

Türkiye'de ilk kez bir kişi seçilmeden icraat yapıyor o da benim. İki yıldır ülkede OHAL var. Seçildikten sonra 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım dedim. Erdoğan geçen gün açıkladı İnce hastalık korkusundan sonra… ‘Seçimden sonra OHAL kalkacak' dedi.. Yine öğretmenlere, polislere 3 bin 600 ek gösterge vereceğim dedim. 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan açıkladı; ‘Öğretmenlere, polislere ek gösterge' dedi. Dedim ki bakın bayram gününde Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçiyorsunuz; Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsunuz. Demirel'in yaptığı köprüden bayramdan sonra gidiş geliş 11 lira ile geçeceksin; Erdoğan'ın yaptığı köprüden 228 lira gidip geleceksin. Bugün şöyle demiş; Yani köprü konusunda haklı olabilir demiş. Kurban Bayramı'nda düzeltecekmiş. Be mübarek 16 yıldır iktidardasın 32 bayram geçti. Erdoğan Kurban Bayramı'nda sen emekli Cumhurbaşkanı olacaksın geç onu… Bunlar hazinenin parasını çaldı, çocukların sınav sorusunu çaldı, sandıkta oyumuzu çaldı… Şimdi benim bir de vaatlerimi çalıyor. Erdoğan akıl benden, söylemesi benden o yanındaki bin 500 danışmana niye para veriyorsun ki sen?

Türkiye bir ikili yarışta. Bir yanda Erdoğan bir yanda İnce. Şimdi projeleri söylüyorum. İnce diyor ki hak, hukuk, adalet… Erdoğan diyor ki ‘çay, kek, oralet… Ben diyorum ki kuantum, uzay madenciliği, sürücüsüz arabalar… Dünya 10 yıl sonra bambaşka bir durumda olacak. O da diyor ki her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Bedava çayla kek verecekmiş. Yakında arnavut ciğeri, inegöl köfte bakın göreceksiniz proje genişliyor.

'ERDOĞAN KAÇ FABRİKA YAPTIN, KAÇ FABRİKA SATTIN?'

Bugün yine bana seslenmiş; ‘Muharrem İnce sen tünel yapabilir misin?' demiş. Erdoğan sen fabrika yapabilir misin fabrika… Şeker fabrikalarını, Tekel'i, Petkim'i, Tüpraş'ı sattın. Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın? "

Sputnik Türkiye

Etiketler: İnce, Erdoğan, seçim, miting
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