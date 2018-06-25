Muharrem İnce'den ilk değerlendirmeler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

İnce, "Sayın Erdoğan, artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım." ifadelerini kullandı.

"Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır." diyen İnce, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur." şeklinde konuştu.

"Beni kimse tehdit etmedi"

İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." açıklamasında bulundu.

Mücadele etmek için illa milletvekili olmanın gerekmediğini söyleyen İnce, "16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır." dedi.

"CHP Bana 'Yürü önümüzden' derlerse yürümeye hazırım"

Muharrem İnce, "(CHP) Bana 'Yürü önümüzden' derlerse, yürümeye hazırım." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğim"

İnce, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmediğini ancak edeceğini bildirdi.

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir." diyen İnce, "'Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki." ifadelerini kullandı.