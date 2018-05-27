Muharrem İnce: Yönümüz AB olacak, yöntemimiz demokrasi olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak." dedi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 21 Haziran'da İzmir'de miting yapacağını, bugünkü programında da ilçeleri gezeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi için otomobil fabrikası yapılmasını istemediğini söylediğini belirten İnce, "Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını yapmak istiyor, ben beynini yapmak istiyorum. O, 30 yıl önceki teknolojiye talip. O, otomobilin koltuğunu yapmaya talip, ben elektrikli yapmaya talibim." diye konuştu.

İnce, gençleri Alman, İngiliz, ABD gençlerinden daha iyi yetiştireceklerini ifade ederek, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini söyledi.

"Emekliler bayramlarda asgari ücret kaç para ise onu alacak"

En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 2 kat fark olduğunu, bu farkı indireceklerini anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira verecekler. Enflasyon yer. O iş öyle olmaz. Kanun lazım. Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak. Erimeyecek."

"Yönümüz AB olacak"

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceğini belirten İnce, çiftçiye mazotun 3 lira olacağını söyledi.

Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağı vaadinde bulunan İnce, "Barışacağız. Herkes birbirini kucaklayacak. Türk Kürt, sağcı solcu, bunları geçeceksin. Ben sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Yönümüz AB olacak. Yöntemimiz demokrasi olacak. Yönetimimiz bir tek adam yanında avaresi olmayacak. Yönetimimiz güçlü bir lider, yanında ehliyetli insanlar, kadro." diye konuştu.