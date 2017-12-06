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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

06 Aralık 2017, Çarşamba 16:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli,"ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti ve bu kadim şehri İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması, Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır." dedi.

AA

Etiketler: bahçeli, kudüs
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